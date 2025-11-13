El Concello convoca el concurso de postales de las Aldeas de Nadal

El Concello de Lalín convoca el II concurso de postales Aldeas de Nadal. Podrán participar pequeños de entre 3 a 12 años del término municipal. La inscripción se realizará entregando un sobre cerrado en la Biblioteca Municipal entre el 1 de diciembre de 2025 a las 9.00 horas hasta el 19 de diciembre a las 21.00 horas. El sobre deberá incluir la postal a concurso y llevar en el exterior la leyenda Concurso de Postais Aldeas de Nadal junto con la categoría (A o B).

El dibujo o ilustración tendrá como temática las Aldeas de Nadal. El jurado valorará la originalidad y la capacidad creativa acorde con la edad del/de la participante. Se presentará un único dibujo por participante. Quedarán excluidos los trabajos cuyo contenido sea sexista, homófobo, racista o cualquier otra expresión violenta que pueda afectar o dañar la integridad y el bienestar de otras personas.

Los trabajos se presentarán en tamaño DIN A4 sobre papel o cartulina sin doblar. Podrán usarse todo tipo de materiales o pinturas, con la única condición de no presentar relieve. El contenido del dibujo deberá ser manual (no digital), original, inédito y de técnica libre, siempre que se posibilite su reproducción impresas. No deberá figurar, tanto en la parte frontal como en la trasera, ningún nombre o apodo que pueda identificar el trabajo con el que participante.

Se establecen dos categorías: categoría para niños de 3 a 6 años para los que tengan entre 7 y 12 años. El jurado seleccionará una postal por cada categoría. El ganado en cada una de las dos categorías recibirá como premio un diploma y un lote de libros, aunque todos los participantes tendrá una mención especial. La entrega del premio se realizará el 9 de enero de 2026 en la biblioteca municipal Varela Jácome. El departamento de Cultura designará el jurado, presidido por la concejala y compuesto por un trabajadora de la biblioteca y otra persona designada por la presidencia. El jurado se reserva el derecho de dejar desierto algún premio.

Por otra parte, el IES Aller Ulloa convoca un concurso de postales navideñas, destinado a su alumnado de Secundaria, Bachillerato, FP Básica y ciclos formativos. Las postales deben ser realizadas por los propios estudiantes, con un texto que felicite estas fiestas y que esté escrito en gallego. El jurado tendrá en cuenta la calidad ese texto, además de la calidad plástica y la originalidad.

Los y las estudiantes que deseen participar pueden depositar sus propuestas en una caja que se colocará en el vestíbulo. El plazo remata el 13 de diciembre. Habrá un primer premio de 50 euros, un segundo de 35 y un tercero de 25. En los tres casos, sus ganadores recibirán además un regalo sorpresa.