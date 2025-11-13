Charla en Prado sobre prevención de estafas
REDACCIÓN
Lalín
El centro social de Prado acogió una charla sobre prevención de delitos impartida por agentes de la Guardia Civil. La sesión se centró en consejos para evitar estafas y engaños, poniendo el foco en la ciberseguridad y los fraudes en Internet. La actividad se enmarca en los talleres que la Guardia Civil organiza en colaboración con el Concello y continuarán en los próximos meses. Al acto acudió la concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda.
VioGén
Por otro lado, la subdelegación del Gobierno reconocerá de manera oficial dentro de los actos por el 25-N el trabajo de los equipos VioGén de las cinco compañías de la Guardia Civil radicadas en la provincia. Son las de Pontevedra, Vigo, Tui, Cambados y Lalín.
