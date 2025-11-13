Celtaporc abre una carnicería en Boqueixón

CMF Celtaporc, la marca del ganadero de cerdo celta Fernando Calviño, expande su negocio con una carnicería en Camporrapado, en Boqueixón. La inauguración de «Orixes Galegas» será mañana a las 18.00 horas e incluye cata de jamón de la mano de un cortador profesional. Calviño, vecino de Camanzo, se dedica también al cebo de bueyes.