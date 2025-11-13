La casa rectoral de Agar se convertirá en un centro para pacientes de psiquiatría

La casa rectoral de Agar, en la parroquia estradense de Orazo, se convertirá próximamente en un centro para pacientes de psiquiatría, promovido por la Fundación Salma. El acuerdo de cesión entre el Arzobispado de Santiago de Compostela y la entidad ya está firmado, y ahora queda en manos de esta última dar luz verde a la rehabilitación de la vivienda, que, según los planes del proyecto, contará con capacidad para unos catorce usuarios.

La propiedad cuenta con un inmueble de considerables dimensiones y una parcela de unos 9.000 metros cuadrados, y aunque no está pensado para convertirse en una residencia de gran capacidad, sí se contempla una pequeña ampliación para conseguir sacar el máximo rendimiento a las instalaciones. Además, el amplio jardín permitirá a los pacientes contar con una zona de esparcimiento al aire libre.

Según Carlos Miramontes, párroco de la rectoral de Agar, el proyecto todavía tiene que madurar y se desconocen las fechas de inicio de los trabajos de restauración o de la puesta en marcha del centro. «Eso ahora está en manos de la asociación promotora», relata. Fue él quien, buscando una segunda vida para el inmueble, se puso en contacto con Cáritas A Estrada, que al mismo tiempo lo conectó con la Fundación Salma. «En esos momentos ellos estaban buscando un sitio para llevar a cabo el centro, y esta era una buena opción», dice el sacerdote.

Miramontes ejerce en nueve parroquias del término municipal estradense y sostiene que, en la gran mayoría de ellas, las casas rectorales se encuentran en mal estado de conservación, una realidad que le entristece y contra la que lleva tiempo intentando luchar. «Es una pena que se conviertan en ruinas. Algunas, de hecho, ya lo son. Por eso queremos darles una segunda vida, que la gente las alquile o las compre; el Arzobispado está abierto, pero falta interés», comparte el clérigo.

En este sentido, asegura que la de Agar es una de las que se encuentra en mejores condiciones: «Aquí vivió el último cura hasta hace relativamente poco, por lo que se conserva bien y tiene prestaciones como sistema de calefacción y ventanas aislantes». «Por fuera parece que está mucho peor de lo que es por dentro», añade. Así, esta se suma a otras dos propiedades que el Arzobispado ha cedido en la zona a particulares y entidades para darles uso, evitando que las antiguas casas de los curas se conviertan en escombros.