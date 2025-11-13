El BNG insta al gobierno local a crear y repartir calendarios en gallego

El BNG de A Estrada ha instado al gobierno municipal del PP a editar calendarios, tanto grandes, de mesa como de mano, en gallego, para el próximo año 2026.

Según explicó el portavoz municipal, Xoán Reices, “creemos que es una medida que popularizaría este tipo de elementos editados en gallego, muy usados en muchas casas, y un elemento que en los próximos días suelen agasajar muchos comercios y empresas de todo tipo”.

“Además de esto”, añade Reices, “aunque parezca que todo el mundo tiene muy claro el nombre de los meses y de los días en nuestra lengua, la realidad demuestra que no es así. En este sentido entendemos que esta medida puede beneficiar a divulgar las formas correctas en nuestra lengua”, afirma.

El concejal nacionalista también explicó que los calendarios “son una manera de divulgar y dar a conocer los rincones más hermosos de A Estrada, una manera de dar a conocer también turísticamente nuestro ayuntamiento, y no solo entre los vecinos y vecinas”.

Comecios y empresas

El BNG propone que el ayuntamiento haga una tirada importante para que los comercios y empresas que lo deseen participen de esta iniciativa. “Evidentemente, aunque sobre subrayarlo, tanto el reparto entre los vecinos y vecinas como entre empresas y comercios, sería totalmente gratuito”, explica el portavoz nacionalista en relación a esta nueva propuesta.