Arranca el último tramo de la autovía AG-59 para llegar a A Estrada en 2028

Las máquinas llegaron a O Rollo por sorpresa y mucho antes de lo esperado. Tras décadas escuchando sobre la futura llegada de la autovía AG-59 hasta A Estrada, en la jornada de ayer las excavadoras comenzaron a trabajar en la zona de O Rollo, donde está previsto que finalice una estructura que permitirá unir el municipio con Santaigo de Compostela en poco más de diez minutos. Por delante, según la estimación dada por la Xunta de Galicia, quedan tres años de trabajos. Será en el mes de octubre de 2028 cuando está previsto que esta deseada autovía esté finalizada.

Esta primera jornada de trabajos contó con muchos invitados, empezando por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y la alcaldesa del vecino Concello de Teo, Lucía Calvo. Junto a ellos, responsables de este nuevo proyecto y también una representación de empresarios de A Estrada.

A nivel económico, este tramo final hasta Santa Cristina de Vea, tendrá un coste de unos 31 millones de euros, lo que sitúa el montante total de la autovía entre A Ramallosa y A Estrada a los 67. A nivel de infraestructura, este tramo final tendrá una longitud de cuatro kilómetros y contará con dos viaductos, uno sobre el río Ulla y otro sobre el río Vea. Tendrá además un paso superior y cuatro pasos inferiores.

La conselleira María Martínez Allegue acudió al inicio de las obras. / Bernabé/Javier Lalín

Precisamente, el puente sobre el Ulla será uno de los puntos claves de este proyecto. Según explicaron ayer desde la dirección del proyecto, se trata de una obra «singular», que será necesario realizar durante los meses de verano, cuando el cauce de río esté más bajo. La intención es los trabajos previos se lleven a cabo durante el próximo verano, siempre que lleguen a tiempo. Durante los próximos meses sin embargo las labores se centrarán en las tareas previas, que incluyen desde obras de drenaje a movimientos de tierra y cortes de árboles.

Este tramo arrancará en el entronque se está preparando en A Ramallosa, donde hasta ahora finalizaba la autovía, y finalizará en O Rollo, justo en el tramo más bajo de la conocida como recta de Baloira. En este punto se creará una gran rotonda, donde desembocará la autovía. Este punto de entronque con la PO-841 es la zona en donde ayer comenzaron a trabajar las excavadoras.

Las excavadoras realizaron trabajos de movimiento de tierra en la zona. / Bernabé/Javier Lalín

En su intervención, Gonzalo Louzao señaló que ver finalizada esta autovía hasta Santiago es «un sueño» que tuvieron «muchas generaciones de estradenses» y destacó la importancia de «pensar en el futuro» para llevar a cabo proyectos de este calado. «Tener la capital de Galicia a diez minutos tendrá un gran impacto para A Estrada. Santiago es nuestro referente a nivel sanitario y administrativo. Somos un concello privilegiado por poder contar con una autovía que pronto llegará hasta aquí y que nos da un futuro esperanzador».

Lucía Calvo por su parte se mostró contenta porque se cumpla una «deuda histórica» con Teo y A Estrada y auguró que esta autovía ayudará a fijar población en ambos municipios.

Envergadura y complejidad de los trabajos

Durante su discurso Allegue explicó que el proyecto de esta intervención se impulsó de manera paralela a las obras del primer tramo, entre A Ramallosa y Pontevea, en este caso, de 3,5 kilómetros en el ayuntamiento de Teo. Señaló que el Gobierno gallego está invirtiendo en este primer tramo un presupuesto de 32,3 millones de euros para llevar a cabo unas obras que están entrando en la recta final. Inicialmente se planteó que estas obras podrían rematarse a finales de este año.

Sin embargo, los nuevos plazos sitúan su apertura en los meses de marzo o abril del año que viene.Además de los problemas derivados de las malas condiciones climatológicas, la conselleira hizo hincapié en la envergadura y en la complejidad de estos trabajos, que precisaron de voladuras para acometer excavaciones para los desmontes en zonas rocosas, que no podían ser realizadas con medios mecánicos convencionales.