Aprueban por unanimidad reducir las tasas de los órganos colegiados

La corporación de Cerdedo-Cotobade aprobó en pleno con los votos a favor de PP, PSOE y BNG las nuevas asignaciones por participar en órganos colegiados y las restribuciones del gobierno local. Así, los plenos pasan de 130 a 100 euros, las comisiones informativas de 130 a 90, las juntas de gobierno de 190 a 60 euros y las aportaciones a grupos políticos bajan en un 20%. El alcalde, Jorge Cubela, pierde 3.000 euros de su salario anual, el primer teniente de alcalde no percibirá el incremento de 7.600 euros anuales y la segunda teniente también cobrará 3.000 euros menos al año. El gobierno de Cubela afirma que con esta medida se pretende reducir en 30.000 euros el gasto público y «dar ejemplo», mientras que el PSOE lo acusa de castigar a la oposición reduciendo sus retribuciones y de vender como propia una modificación a la que «estaba obligado».