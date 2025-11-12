Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de escolares a la Bienal Laxeiro

Alumnos del IES Laxeiro de Lalín realizaron ayer una visita al museo municipal para tomar parte en las actividades que, en el marco del proyecto Starlight, se llevan a cabo en la Bienal Laxeiro. Las sesiones están coordinadas por el catedrático de astronomía José Ángel Docobo.

