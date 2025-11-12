Técnicas & Gramaxe recibe 30.000 euros de la Xunta

El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, conoció ayer las instalaciones de Técnicas & Gramaxe SL, en Silleda, beneficiaria de las ayudas autonómicas para gastos de edición, distribución y comercialización.

A Técnicas & Gramaxe le han correspondido cerca de 30.000 euros, de los más de 340.000 euros repartidos entre 50 editoriales de toda Galicia. Durante su visita, Reguera destacó el «papel imprescindible» de estas empresas en la «conservación e difusión da nosa cultura, historia e identidade como galegos».