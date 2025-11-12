Silleda alerta sobre las relaciones tóxicas a la comunidad educativa

Una sesión dirigida al alumnado de 4º de ESO del IES Pintor Colmeiro inició ayer la campaña de sensibilización contra la violencia de género entre la juventud. Forma parte de los actos programados por el Concello de Silleda con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El taller fue impartido por las técnicas del Centro de Información á Muller (CIM) y contó con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Igualdad, Ángela Troitiño. El objetivo es prevenir conductas de control y dependencia emocional en las relaciones entre jóvenes, así como reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la aparición de relaciones tóxicas.

«É fundamental traballar coa mocidade para identificar comportamentos de control e celos que moitas veces se normalizan a través do uso das redes sociais ou das aplicacións de mensaxería», subliñou Pena, que incidiu en que «a igualdade e o respecto deben estar presentes nas comunicacións dixitais». Troitiño insistió en la importancia de «poñer o foco na educación afectivo-sexual e na prevención desde as aulas, fomentando relacións baseadas na confianza e no bo trato».

El programa del 25-N seguirá esta semana con más sesiones en el instituto. Y el jueves, a las 11, en el consistorio, tendrá lugar el encuentro con Hanan Kaoud, concejala en Ramala (Palestina) y experta en género.