Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El porcino vuelve a bajar después de una semana de estabilidad

REDACCIÓN

Silleda

El precio del porcino cebado baja en la Central Agropecuaria de Galicia después de una semana de estabilidad. Retorna a la tendencia negativa iniciada en julio y se deja entre 1 y 1,3 céntimos por kilo. Así, el selecto cotiza a 1,395 euros; el normal, a 1,37; y el canal II, a 1,779. El lechón, en cambio, sube 2 euros y queda a 50 o 45 euros, según sea de una o varias procedencias. Los huevos repiten cotización tras el subidón del martes pasado y oscilan entre 2,81 y 3,83 euros, según tamaño.

La Central sigue sin subasta de ganado vacuno por las medidas de prevención contra la dermatosis nodular contagiosa, en vigor hasta el día 16.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents