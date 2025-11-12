El porcino vuelve a bajar después de una semana de estabilidad

El precio del porcino cebado baja en la Central Agropecuaria de Galicia después de una semana de estabilidad. Retorna a la tendencia negativa iniciada en julio y se deja entre 1 y 1,3 céntimos por kilo. Así, el selecto cotiza a 1,395 euros; el normal, a 1,37; y el canal II, a 1,779. El lechón, en cambio, sube 2 euros y queda a 50 o 45 euros, según sea de una o varias procedencias. Los huevos repiten cotización tras el subidón del martes pasado y oscilan entre 2,81 y 3,83 euros, según tamaño.

La Central sigue sin subasta de ganado vacuno por las medidas de prevención contra la dermatosis nodular contagiosa, en vigor hasta el día 16.