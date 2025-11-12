Ponte nas Ondas lleva talleres de música y radio al Foxo y al Losada

La iniciativa de Ponte...nas ondas! se desarrolló estos días en diez centros educativos de la provincia, que acogieron sesiones prácticas de trabajo con la radio y el patrimonio inmaterial. Entre esos centros estaban el CEIP O Foxo y el IES Antón Losada de A Estrada, que acogieron talleres que impartían el formador en comunicación Damián Alonso, y el reconocido músico de cuerda Pancho Álvarez. Esta iniciativa de la Diputación está dirigida a grupos de 30 alumnos, y combina un taller de música tradicional de cuerda con otro de radio.