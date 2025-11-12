La oposición exige a Luis Calvo que deje la Alcaldía de forma inmediata

La oposición de Agolada pide encarecidamente al alcalde, Luis Calvo, que abandone su puesto y que dimita de manera inmediata tras conocerse una nueva sentencia que lo condena por un delito de prevaricación por el caso Farelo. Populares y nacionalistas entienden que el mandatario no puede estar un instante más en su despacho y lo conminan a irse al quedar probado, primero por la audiencia provincial y ahora por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que prevaricó cuando tomó la decisión de parar las obras de la depuradora de la empresa láctea local saltándose los procedimientos administrativos legales. Cabe recordar que el alto tribunal autonómico le impuso una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público y derecho de sufragio pasivo, pero salvó la condena de prisión.

La portavoz del PP, Carmen Seijas, lo tiene claro. A su juicio Calvo acaba de ser condenado por corrupción por segunda vez con el agravante de que su decisión fue tomada, valiéndose de su cargo, para perjudicar de forma deliberada a una importante empresa del municipio. «Es intolerable que use su puesto de alcalde para dañar a una empresa, cuando como alcalde debería velar por los intereses de ciudadanos y empresarios», relata. Para Seijas es muy relevante que dos tribunales de justicia coincidan en la pena de prevaricación y por eso considera que la situación del mandatario es «insostenible» y debe dimitir cuanto antes. «Si quisiese un mínimo a Agolada ya se hubiese marchado», dice, cuando conoció la primera sentencia, el pasado mes de abril. La líder popular reconoce que la sentencia es recurrible, cuestión que a su juicio no le exime de una realidad expuesta por el TSXG. «Está dañando la imagen de Agolada», reitera. Para Seijas quizá Calvo no tenga intención de irse y por ello conmina a sus compañeros del gobierno a solicitarle la dimisión y que otro edil asuma la Alcaldía.

El BNG, por su parte, registró una moción en la que pide la dimisión «inmediata» del regidor. «La sentencia confirma que el regidor cometió actuaciones arbitrarias y contrarias a derecho en la paralización de las obras de la depuradora de Lácteos Farelo, y lo obligas a indemnizar a la empresa afectada en cerca de 24.800 euros por los daños ocasionados», afirma Susana Tato. La portavoz del BNG aduce que aunque Calvo puede recurrir al Supremo esta situación es insostenible. «No son sospechas, sino una condena judicial firme en dos instancias acredita prevaricación. Por decencia democrática, el alcalde debe dimitir y permitir que Agolada recupere credibilidad y estabilidad institucional», añade.

Para rematar, Tato entiende que esta sentencia, de inhabilitación para cargo público y para el sufragio pasivo, deja claro que Luis Calvo non podrá presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027. Pero exige ya que el Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) designe otro alcalde.