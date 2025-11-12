La nueva iniciativa de inclusión laboral Efecto Emprego ayudará a 61 personas

El Concello de A Estrada, en colaboración con Acción contra a Fame, puso en marcha el proyecto Efecto Emprego A Estrada, una iniciativa de inclusión sociolaboral que consiste en la creación de equipos de trabajo formados por personas desempleadas o con un empleo precario, con el objetivo de mejorar sus habilidades y competencias personales, sociales y laborales. La finalidad es facilitar su acceso al mercado laboral o mejorar su posición en él.

Este proyecto se desarrollará hasta el 30 de abril de 2027 y está dirigido a un total de 61 personas. Las concejalas de Empleo y Servicios Sociales, Lucía Seoane y Amalia Goldar, respectivamente, mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la línea de Acción Social de Galicia, dentro de dicha entidad, para coordinar el desarrollo de las diferentes iniciativas del programa.

Las personas participantes en Efecto Emprego A Estrada podrán acceder a sesiones grupales de formación prelaboral y de mejora competencial (competencias personales, sociales y laborales); salud (dirigidas a la mejora de los hábitos de vida y alimentación); igualdad y corresponsabilidad, o herramientas para la búsqueda activa de empleo. Asimismo, participarán en sesiones individuales de acompañamiento y orientación laboral, intermediación laboral o píldoras formativas para mejorar su cualificación profesional.

Según señalaron desde Acción contra a Fame y los departamentos municipales implicados, este proyecto busca convertirse en una nueva forma de prestar ayuda a las personas en situación de desempleo y vulnerabilidad, «xa que favorece o desenvolvemento e mellora de competencias claves para o emprego como a motivación, o autocoñecemento, a comunicación ou a negociación a través de ferramentas de coaching, acompañamento individualizado ou intermediación con empresas, de xeito que as persoas participantes melloran as súas habilidades sociais e as súas competencias para o emprego».

Esto se suma a los 2 proyectos que Acción contra a Fame desarrolla desde 2024 en A Estrada, en el marco del acuerdo de colaboración existente entre ambas entidades. En concreto, las dos partes tienen previsto dar continuidad durante 2026 a los programas Vives Aprende Xóvenes (escuelas inclusivas de empleo) y a las Comunidades de Emprego e Emprendemento Rural Sostible (CAPES). Las personas interesadas pueden pedir información en el Concello.