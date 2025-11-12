María Puente, de Arnois, sopla 100 velas en familia

La parroquia estradense de Arnois estuvo ayer de celebración, pues una de sus vecinas, María Puente Blanco, cumplió nada menos que 100 años. Y lo hizo rodeada de cuatro generaciones de su familia, a los que se sumó el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, que la felicitó por el hito de llegar a las tres cifras de edad y por la salud de hierro que luce la homenajeada. María Puente comparte hogar a día de hoy con María, su hija, su nieto José Ramón, su bisnieta Melisa y su tataranieto Iván, 5 generaciones juntas, algo difícil de ver en la actualidad.