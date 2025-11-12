Lucía Cid imparte un taller de banda diseñada en A Estrada
REDACCIÓN
A Estrada
A Estrada acogerá este sábado, 15 de noviembre, uno de los talleres gratuitos del programa Xuventude en Viñetas de la Deputación de Pontevedra, centrado en la creación de personajes de cómic. La actividad, dirigida a jóvenes de 12 a 18 años y con plazas limitadas, se celebrará en la Sala Abanca de 11.00 a 13.00 horas, impartida por Lucía Cid. Este ciclo busca fomentar la creatividad juvenil y promover la banda diseñada.
