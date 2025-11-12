Lingua e cultura polo San Martiño
Premian a Pilar Bernárdez, Abraham Cupeiro e Ramiro Varela pola defensa do idioma
Coincidindo este día coa propia onomástica, A Estrada celebrou onte no Teatro Principal a triséximo quinta edición dos Premios San Martiño de Normalización Lingüística, que nesta ocasión recaeu no espazo radiofónico O Recuncho da Lingua, así como o músico Abraham Cupeiro e o médico Ramiro Varela Cives.
O Acto arrancou con música a cargo do grupo A Requinta de Lampai, e Chus Fernández Bascuas asumiu a presentaicón dos galardóns, mentres que a encargada da lectura da acta do xurado foi María Ruzo. Pouco despois, comezaron a entregarse as esculturas do artista Manolo Volaverde, que dende hai anos simbolizan este recoñecemento estradense a persoas e entidades qu, dende os máis variados ámbitos, realizan un labor de defensa e normalización da lingua galega.
Iván Sanmartín, integrante do padroado destes premios, entregou o Premio San Martiño no ámbito comarcal a Pilar Bernárdez, encargada de conducir o programa O Recuncho da Lingua dende hai seis anos na emisora municipal Radio Estrada. «Ademais de promover o uso do galegoentre a xente nova e de divulgar a obra de distintos referentes literarios estradenses, este espazo, de periodicidade semanal, é tamén un foco difusor da nosa historia, das nosas tradicións e da nosa cultura popular», sinalou o xurado.
Posteriormente, o concelleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, entregou o Premio San Martiño Galicia Enteira a Abraham Cupeiro, especializado na recuperación de instrumentos ancestrais que utiliza para crear novas sonoridades.
Finalmente, o alcalde, Gonzalo Louzao, fixo entrega do Premio San Martiño a toda unha vida, a Ramiro Varela Cives. O mandatario destacou o seu «traballo discreto pero fondamente transformador».
O acto rematou, de xeito circular, cunha última actuación da Requinta de Lampai.
