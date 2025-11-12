Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiúza alerta de la turbiedad del agua en la traída de Vila de Cruces

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El BNG de Vila de Cruces alerta de la deficiente calidad del agua de la traída que, a través de la red de abastecimiento del río Arnego, lleva a los hogares. Su portavoz, Álex Fiúza, sostiene que las condiciones de la traída podrían suponer «un riesgo para la salud pública» y asegura que esta situación se mantiene desde hace ya varias semanas «sin que el Concello ofreciese información clara ni soluciones a los vecinos afectados».

Asegura que esta problemática afecta a las parroquias que se abastecen de la red del Arnego, desde la capital municipal hasta núcleos más alejados como Fontao, y por eso insta al alcalde, Luis Taboada, a que ordene la realización de analíticas y que luego ofrezca información de sus resultados.

Además, la organización nacionalista pide una intervención urgente en la red de abastecimiento y alcantarillado, muy deteriorada, para asegurar «el suministro de agua limpia y en condiciones óptimas en todos los hogares». «El silencio y la falta de reacción del alcalde no están a la altura de lo que los cruceños merecen», arguye.

