Fiúza alerta de la turbiedad del agua en la traída de Vila de Cruces
REDACCIÓN
El BNG de Vila de Cruces alerta de la deficiente calidad del agua de la traída que, a través de la red de abastecimiento del río Arnego, lleva a los hogares. Su portavoz, Álex Fiúza, sostiene que las condiciones de la traída podrían suponer «un riesgo para la salud pública» y asegura que esta situación se mantiene desde hace ya varias semanas «sin que el Concello ofreciese información clara ni soluciones a los vecinos afectados».
Asegura que esta problemática afecta a las parroquias que se abastecen de la red del Arnego, desde la capital municipal hasta núcleos más alejados como Fontao, y por eso insta al alcalde, Luis Taboada, a que ordene la realización de analíticas y que luego ofrezca información de sus resultados.
Además, la organización nacionalista pide una intervención urgente en la red de abastecimiento y alcantarillado, muy deteriorada, para asegurar «el suministro de agua limpia y en condiciones óptimas en todos los hogares». «El silencio y la falta de reacción del alcalde no están a la altura de lo que los cruceños merecen», arguye.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo