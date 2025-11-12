El dilema de las empresas familiares de autobuses: ¿continuar o vender?

«La decisión estratégica más importante de la empresa familiar: ¿continuar o vender?» A este dilema intentará dar respuesta, en una de sus jornadas técnicas, la IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la Feira Internacional de Galicia.

Las firmas familiares, esenciales en el sistema económico nacional, han sufrido un momento de agitación ante la nueva situación macroeconómica, en la que han podido verse dañados los principios y valores de orgullo familiar y legado histórico. Muchas familias están viviendo una situación de amenaza de su continuidad y otras, una clara oportunidad de crecimiento y posicionamiento estratégico.

Esta circunstancia no es ajena al sector del autobús y se abordará a través de dos ponencias. La primera es El proceso de reflexión estratégica en las empresas familiares ante la incertidumbre del entorno económico, dada la importancia de que el empresariado del autobús conozca las características de estos procesos, así como las herramientas y soluciones para afrontarlos con éxito. La segunda se titula ¿Cuánto vale nuestra empresa familiar? Crecimiento inorgánico y no continuidad de ramas familiares, ya que en ocasiones tras realizar este proceso se determina que la mejor alternativa es la de no continuar con el legado familiar por resultar contraproducente.

Esta jornada, que tendrá lugar el 20 de noviembre a las 16.30 horas, pretende ayudar a las empresas familiares del sector a conocer la complejidad del proceso de reflexión estratégica y ofrecer una visión completa del proceso de compraventa para casos en los que sea más aconsejable no continuar con el negocio. Objetivos para los que se contará como ponentes con dos reputados expertos: Javier Fuentes, doctor sobresaliente cum laude en Ciencias Empresariales con más de veinte años de experiencia en el sector del transporte y socio-director general de Grupo Arte Soluciones Creativas, y Diego Garrido, licenciado en derecho que lleva ejerciendo como consultor de empresas más de dos décadas y socio-director comercial de Grupo Arte Soluciones Creativas. Es gratuita, previa inscripción a través de uno de estos dos correos: dgarrido@artesolucionescreativas.com o mayte@carrilbus.com.