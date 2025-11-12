El coste de los puestos para la carpa del Cocido parte de un mínimo de 67,8 euros

El Concello de Lalín anuncia la apertura del proceso de solicitud para la instalación de puestos de venta en la tradicional carpa del Cocido y para la adhesión de los restaurantes interesados en participar en la nueva edición del Mes do Cocido, dentro de la LVIII Feria del Cocido, que se celebrará los días 7 y 8 de febrero de 2026.

La Feria del Cocido, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, vuelve a apostar por su formato de éxito, con una carpa central en el Campo da Feira Vello que albergará hasta un total de 43 puestos interiores de venta de productos alimentarios (carne, embutidos, quesos, pan, dulces, miel...), productos frescos y artesanía, así como puestos tradicionales de pulpo en su zona habitual.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de la publicación del anuncio oficial en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Concello de Lalín como recogen las bases de la convocatoria.

Desde la administración municipal se destaca que el precio mínimo del puesto interior será de un total de 67,86 euros, mientras que lo de los puestos tradicionales de venta de pulpo será de 61,56 euros, pudiendo mejorarse al alza según la oferta de los participantes. Cada expositor podrá solicitar hasta un máximo de tres puestos interiores y deberá acreditar su situación regular frente a los deberes fiscales y con responsabilidad civil.

Días 7 y 8 de febrero

El proceso de selección coordinado por la administración municipal tendrá en cuenta las mejores ofertas económicas y el equilibrio entre sectores productivos. Por otra parte, en lo que respecta al montaje de los puestos tanto en la carpa como en las zona exteriores habilitadas se realizará entre el 5 y 6 de febrero de 2026, con el inicio de la actividad comercial prevista para los días 7 y 8 de febrero; es decir tanto la víspera como el día grande de la celebración gastronómica.

Participación de los restaurantes en el Mes do Cocido

También se abre el plazo para que restaurantes, carnicerías, queixerías, fabricantes de embutidos y otros negocios vinculados al Cocido puedan formar parte del Compromiso de Calidade del Mes do Cocido, que se desarrollará entre el 15 de enero y el 14 de febrero. Los establecimientos interesados deberán presentar una propuesta de colaboración con una aportación mínima de 100 euros, según las bases y modelos oficiales publicados en la web municipal y en el Registro Las empresas seleccionadas obtendrán el distintivo oficial y tendrán presencia en la promoción municipal (carteles, dípticos, web) y sumarán en la difusión de un evento vital para la economía local. Los restaurantes deben mantener precios estables y un nivel de calidad del plato, ofrecer postres tradicionales y facilitar reservas, además de cumplir la normativa sanitaria y de consumo. Cada oferta se evaluará por aportación económica, admitiéndose las 100 de mayor importe.