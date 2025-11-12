El Concello ordena la limpieza de parcelas para prevenir incendios
REDACCIÓN
El Concello de Cerdedo-Cotobade publicó ayer un anuncio en el Diario Oficial de Galicia para notificar a varios propietarios y responsables de fincas rurales la obligación de gestionar la biomasa y limpiar la vegetación de sus terrenos, en cumplimiento de la Ley gallega de prevención y defensa contra los incendios forestales.
El aviso afecta a parcelas situadas en las parroquias de Pedre, Almofrei, San Xurxo de Barbeitos, A Longa, Pazos (Borela), Loureiro (Figueroa), Trebello (Aguasantas), Vilanova (Tenorio) y A Igrexa (Carballedo), entre otras. En alguno de los casos, la titularidad de la finca está aún en investigación.
Según el anuncio, los propietarios disponen de 15 días naturales desde la recepción de la notificación para realizar voluntariamente los trabajos de limpieza y eliminación de vegetación. En caso de no realizarse estos trabajos, el Concello podrá ejecutarlos de forma subsidiaria y repercutir los costes a las personas responsables, que tendrán la obligación de permitir el acceso a las fincas mencionadas a los operarios.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo