El Concello ordena la limpieza de parcelas para prevenir incendios

El Concello de Cerdedo-Cotobade publicó ayer un anuncio en el Diario Oficial de Galicia para notificar a varios propietarios y responsables de fincas rurales la obligación de gestionar la biomasa y limpiar la vegetación de sus terrenos, en cumplimiento de la Ley gallega de prevención y defensa contra los incendios forestales.

El aviso afecta a parcelas situadas en las parroquias de Pedre, Almofrei, San Xurxo de Barbeitos, A Longa, Pazos (Borela), Loureiro (Figueroa), Trebello (Aguasantas), Vilanova (Tenorio) y A Igrexa (Carballedo), entre otras. En alguno de los casos, la titularidad de la finca está aún en investigación.

Según el anuncio, los propietarios disponen de 15 días naturales desde la recepción de la notificación para realizar voluntariamente los trabajos de limpieza y eliminación de vegetación. En caso de no realizarse estos trabajos, el Concello podrá ejecutarlos de forma subsidiaria y repercutir los costes a las personas responsables, que tendrán la obligación de permitir el acceso a las fincas mencionadas a los operarios.