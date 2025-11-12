Cerdedo-Cotobade aprobará medidas de ahorro de 30.000 euros anuales

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunció que en el Pleno Municipal de hoy se aprobarán nuevas medidas de reducción de gastos en los órganos colegiados y retribuciones del Concello, adoptadas de forma voluntaria por el equipo de gobierno con el objetivo de dar ejemplo de responsabilidad y eficiencia en la gestión pública ante las demás fuerzas políticas de la corporación.

Según explicó el regidor, esta iniciativa busca garantizar que las cuestiones organizativas no distraigan ni limiten la capacidad de inversión del Concello, centrando los recursos en el impulso de proyectos y servicios que redunden directamente en beneficio de la ciudadanía. El ahorro estimado con estas decisiones asciende a unos 30.000 euros anuales, que se destinarán íntegramente a fortalecer las iniciativas municipales y mejorar los servicios públicos.

Las medidas aprobadas suponen una reducción directa y cuantificable en las retribuciones por asistencia y en las dedicaciones de gobierno. En concreto, se establece una bajada en las cuantías percibidas por los miembros de la corporación. Los plenos municipales pasarán de 130 a 100 euros por sesión (una bajada del 23%); las comisiones informativas, de 130 a 90 euros (reducción del 30%), y las juntas de gobierno, de 190 a 160 euros por reunión (18%), en el marco de dos sesiones mensuales. Además, las aportaciones a los grupos políticos se reducen en un 20%.

En lo que respecta a las dedicaciones del gobierno, también se aplican reducciones significativas: el alcalde disminuirá su retribución en 3.000 euros brutos anuales, el primer teniente de alcalde renuncia al incremento anterior de 7.600 euros, y la segunda teniente de alcalde verá reducida su asignación en 3.000 euros; en este último caso, al ser funcionaria, eso no supone un mayor gasto adicional para el Concello.

En conjunto, el coste total de las dedicaciones de gobierno se situará en 130.000 euros anuales, una cifra similar a los 125.000 euros del anterior bipartito de Cotobade. Este ajuste económico, enmarcado en un presupuesto municipal de 5.750.000 euros, refleja una gestión orientada a la optimización de los recursos públicos, donde Jorge Cubela declara que «a nosa intención é liderar con exemplo e de xeito eficiente».

El PSOE acusa a Cubela de disfrazar su reducción

El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia que el alcalde Jorge Cubela actúa por presión y no por convicción, al presentar una supuesta «baixada do seu salario que non é máis que unha rectificación obrigada tras o recurso presentado polo grupo socialista contra a subida irregular do primeiro tenente de alcalde», tras la presión social y mediática generada en las redes en los últimos días. Según el informe de Intervención, el alcalde propone fijar su sueldo en 45.557,88 euros anuales, lo que supone una reducción de apenas 3.000 euros respecto a lo que venía cobrando.«Falamos dunha baixada do 6%, puramente cosmética e sen impacto real no orzamento, mentres mantén 3 dedicacións exclusivas. Non se trata dun aforro, trátase dun lavado de cara político obrigado pola nosa presión», explica la portavoz socialista Ana Couto.