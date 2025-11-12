Cerca de 170 lalinenses acudieron al programa Lalín Activa no Rural

La concejala de Envellecemento Activo de Lalín. Carmen Canda, informa del fin del programa Lalín Activa no rural esta semana. La programación se llevó a cabo en los locales sociales fueron: en Donramiro, Goiás, A Xesta, Prado, Muimenta, Cercio, Catasós, Botos, Gresande y Soutolongo y benefició a unos 170 personas participantes de forma directa.

Buscana proporcionar y fomentar a las familias cuidadoras de personas un espacio donde realizar actividades, pues muchas que conviven con sus familias pasan mucho tiempo en soledad. Y también mejorar autoestima, autosuficiencia y estimulación cognitiva.