Cerca de 170 lalinenses acudieron al programa Lalín Activa no Rural

Las actividades para mayores finalizan esta semana

Carmen Canda acudió ayer al centro social de A Xesta.

REDACCIÓN

Lalín

La concejala de Envellecemento Activo de Lalín. Carmen Canda, informa del fin del programa Lalín Activa no rural esta semana. La programación se llevó a cabo en los locales sociales fueron: en Donramiro, Goiás, A Xesta, Prado, Muimenta, Cercio, Catasós, Botos, Gresande y Soutolongo y benefició a unos 170 personas participantes de forma directa.

Buscana proporcionar y fomentar a las familias cuidadoras de personas un espacio donde realizar actividades, pues muchas que conviven con sus familias pasan mucho tiempo en soledad. Y también mejorar autoestima, autosuficiencia y estimulación cognitiva.

TEMAS

