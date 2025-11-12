Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión pierde sacos de pienso en la Rolda Leste

Pienso en la vía. | |

REDACCIÓN

Lalín

Emerxencias de Lalín intervino ayer por la mañana para limpiar la carretera después de que un camión perdiese varios sacos de pienso. El contenido acabó esparcido por el firme del vial de la Rolda Leste, en el enlace con la carretera de Brántega, cerca del centro comercial de Carrefour.

Efectivos de la agrupación municipal de emergencias de Lalín se desplazaron hasta el punto para realizar tareas de limpieza del vertido y evitar que provocase accidentes. En el operativo también intervinieron agentes de la Policía Local.

