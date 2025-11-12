El BNG solicita la reposición de una barandilla en Abades
REDACCIÓN
Silleda
El BNG de Silleda solicita la reposición urgente de la sección de barandilla que falta en el puente sobre el regato Cervañiña, en la pista que conecta A Bouza con el lugar de Abades. «A caída ata o río pode ser duns cinco metros, o que da mostra do grave perigo para a seguridade das persoas que transitan pola zona», señala su portavoz, Erea Rey, que pide señalización para evitar accidentes.
Esta demanda se suma a las que el Bloque viene realizando para mejorar los servicios básicos e infraestructuras, como limpieza de caminos, acondicionamiento de accesos a viviendas y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo