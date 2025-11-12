El BNG solicita la reposición de una barandilla en Abades

El BNG de Silleda solicita la reposición urgente de la sección de barandilla que falta en el puente sobre el regato Cervañiña, en la pista que conecta A Bouza con el lugar de Abades. «A caída ata o río pode ser duns cinco metros, o que da mostra do grave perigo para a seguridade das persoas que transitan pola zona», señala su portavoz, Erea Rey, que pide señalización para evitar accidentes.

Esta demanda se suma a las que el Bloque viene realizando para mejorar los servicios básicos e infraestructuras, como limpieza de caminos, acondicionamiento de accesos a viviendas y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.