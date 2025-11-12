Ánxela Mariño expone su obra en Vista Alegre
El Centro Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, inaugura el viernes, 14 de noviembre, a las 20:00 horas, una exposición de pintura y escultura de Ánxela Mariño (Leirem). Visións dispares: ecos e matices es el título de la muestra de la artista de Vilagarcía de Arousa, que podrá visitarse hasta el 5 de diciembre. El centro celebra ese día su magosto, con el tradicional concurso de postres de otoño.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo