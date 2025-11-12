Ánxela Mariño expone su obra en Vista Alegre

El Centro Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, inaugura el viernes, 14 de noviembre, a las 20:00 horas, una exposición de pintura y escultura de Ánxela Mariño (Leirem). Visións dispares: ecos e matices es el título de la muestra de la artista de Vilagarcía de Arousa, que podrá visitarse hasta el 5 de diciembre. El centro celebra ese día su magosto, con el tradicional concurso de postres de otoño.