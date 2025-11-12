Agolada activa el contenedor marrón con el reparto, hoy, de composteros

El Concello de Agolada inicia una campaña de compostaje doméstico, con la que busca fomentar la correcta gestión de los biorresiduos en los hogares y promover prácticas más sostenibles en el municipio.

La primera entrega de composteros será hoy (a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal) , en una sesión informativa en la que los participantes recibirán formación básica para comenzar a compostar en su hogar.

Esta iniciativa permitirá que los vecinos con un pequeño terreno puedan transformar sus restos orgánicos en abono natural de alta calidad, reduciendo así la cantidad de basura que llega al colector y contribuyendo a una economía circular más eficiente en Agolada.

El Concello facilitará a los hogares participantes un compostero gratuito, formación y acompañamiento, para garantizar una correcta puesta en marcha y seguimiento del proceso. En semanas se celebrarán nuevas sesiones en diferentes puntos del municipio, que serán anunciadas a través de los canales oficiales del Concello. La inscripción continúa abierta para los interesados en participar en la campaña. Los vecinos podrán obtener información en la web www.agolada.ocaminosostible.gal. También pueden contactar a través del teléfono 647 521 464 o del correo electrónico info@ocaminosostible.gal. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta a y la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.