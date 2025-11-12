La Agasp inicia nuevo curso para aspirantes a Policía Local

El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer el curso básico selectivo para el acceso a la categoría de Policía Local, correspondiente a la 18ª promoción, que se formará en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

De esta nueva promoción forman parte los aspirantes que superaron el proceso selectivo unitario para optar a un centenar de plazas en 36 ayuntamientos, a las que se suman plazas de otros municipios que convoquen vacantes al margen de las oposiciones unificadas.

La formación incluye dos períodos centrados en la teoría, del 2 de enero al 26 de junio y del 5 al 9 de octubre, y otro dedicado a la práctica, del 27 de junio al 4 de octubre, desarrollado en sus respectivos ayuntamientos de procedencia.

Se abordarán módulos relacionados con los ámbitos jurídico, operativo, asistencial, técnico o social-humanístico, así como con la policía de tráfico, administrativa, judicial y de investigación, contando con más de 900 horas lectivas en la Agasp, junto con 500 horas de prácticas.