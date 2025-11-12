Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACOE entrega los premios de su concurso de Samaín

ACOE entrega los premios de su concurso de Samaín

ACOE entrega los premios de su concurso de Samaín

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) hizo ayer entrega de los premios a los ganadores del concurso de disfraces organizado dentro de su campaña de Samaín. El certamen se dividió en tres puestos en categoría grupal e individual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents