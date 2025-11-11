Xuventude en viñetas lleva el cómic a la Sala Abanca el sábado
REDACCIÓN
A Estrada
La Diputación de Pontevedra inicia este jueves su nuevo programa Xuventude en Viñetas, un ciclo de talleres de cómic dirigidos a chicas y chicos de entre 12 y 18 años. La primera sesión se desarrollará en la capital de la provincia, y tras su paso por Pontevedra, los talleres llegarán este mes de noviembre al municipio de A Estrada. El evento se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en la Sala Abanca, a partir de las 11.00 hasta las 13.00 horas. Estará a cargo de la ilustradora Lucía Cid, que ayudará con el análisis y creación de personajes.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa