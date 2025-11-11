Xuventude en viñetas lleva el cómic a la Sala Abanca el sábado

La Diputación de Pontevedra inicia este jueves su nuevo programa Xuventude en Viñetas, un ciclo de talleres de cómic dirigidos a chicas y chicos de entre 12 y 18 años. La primera sesión se desarrollará en la capital de la provincia, y tras su paso por Pontevedra, los talleres llegarán este mes de noviembre al municipio de A Estrada. El evento se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en la Sala Abanca, a partir de las 11.00 hasta las 13.00 horas. Estará a cargo de la ilustradora Lucía Cid, que ayudará con el análisis y creación de personajes.