Vila de Cruces informa sobre los peligros del ocio nocturno

El Concello de Vila de Cruces organizará el lunes 24 de noviembre dos charlas sobre el ocio nocturno y la responsabilidad familiar. El policía local Martín Camba, con amplia experiencia profesional, acompañado por el agente de Cruces, José Manuel Saco, impartirá una conferencia en el IES Marco do Camballón para alumnado de Bachillerato y FP en horario lectivo. A las 19 horas, Camba ofrecerá una segunda charla en el Auditorio Xosé Casal para todos los padres y madres del municipio y para todas aquellas personas interesadas.

El objetivo es alcanzar un ocio más seguro y responsable, sin prohibir, pero ofreciendo herramientas para poder prevenir, establecer límites y cuidar a los más jóvenes. Desde el Concello indican que, a menudo, las familias desconocen ciertas cuestiones legales y situaciones en las que, sin saberlo, pueden ser responsables de lo que hacen sus hijos, especialmente cuando empiezan a salir y ganar independencia. Además de informar, estas sesiones invitan a reflexionar, hablar juntos y acompañar a las familias.