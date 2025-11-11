Un turismo colisiona contra una piara da jabalís en Codeseda

Un vehículo colisionó este martes, en torno a las 19.24 horas, con una piara de jabalís en la parroquia estradense de Codeseda, a unos cien metros del puente, en la carretera EP-7001.

En el turismo viajaban dos ocupantes, el conductor y su acompañante. Este último fue trasladado al Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada tras resultar afectado en el siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo del atestado, así como personal de Urxencias Sanitarias 061, que atendió al herido en el punto del accidente antes de su traslado.