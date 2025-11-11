El Teatro acoge esta tarde la 35 edición de los San Martiño
REDACCIÓN
A Estrada
La XXXV edición de los Premios San Martiño de Normalización Lingüística premiarán a O Recuncho da Lingua, de Radio Estrada, a Abraham Cupeiro y a D. Ramón Varela Cives en la recepción de los galardones. El acto de entrega tendrá lugar hoy a las 20.30 horas en una ceremonia que se celebrará en el Teatro Principal de A Estrada. Estos premios reconocen el trabajo de las personas y entidades comprometidas con la normalización del gallego, donde se valoran la difusión de la lengua en nuestras comarcas, la Normalización Lingüística en el ámbito gallego, y por último, el galardón a toda una trayectoria.
