Souto replica a Forno que el Gobierno sí pretendió suprimir las paradas de autobús

El portavoz del PP de Lalín, Avelino Souto, lamenta que el PSOE local y su secretaria general, Alba Forno, intente ahora confundir a los vecinos y manipular la realidad respeto al mantenimiento de las paradas de autobús estatales. Souto recuerda que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien, en el año 2022, propuso suprimir estas paradas, entre ellas las de Lalín y Silleda. Dice que mantuvo esa decisión hasta el último momento. «No pueden venir a vender como propio un logro que solo se consiguió gracias al trabajo y a la insistencia del PP», afirma.

Souto subraya que fue el grupo de gobierno quien llevó el tema a debate en dos ocasiones en el pleno municipal y quien, a través del alcalde y senador, José Crespo, promovió iniciativas en esta Cámara para evitar el agravio comparativo que supondría dejar Deza sin rutas de autobús directas con Madrid. «Las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible fueron finalmente aprobadas y garantizan por ley el mantenimiento de las paradas estatales, blindando así el servicio para más de 45.000 vecinos de la zona», remarca.

El portavoz dice que el PSOE local no hizo nada por defender los intereses de los vecinos, mientras el Gobierno de Sánchez planeaba esta supresión y ahora pretende sacar pecho de una rectificación obligada por las enmiendas del PP. Souto opina que el PSOE debería pedir disculpas en lugar de intentar reescribir lo que son hechos.