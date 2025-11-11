Silleda amplía su club del siglo

El club de personas centenarias de Silleda se amplía y llega a la quincena con la reciente incorporación de María del Carmen Rey Campos. Maruja de Piñeiro, como es más conocida, celebró su siglo de vida el domingo, un día lleno de emociones en el que estuvo rodeada del cariño de su familia.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, se sumaron a la celebración para entregarle un pequeño regalo en nombre de todos los silledenses. «Es un honor poder felicitar a Maruja y compartir con ella este día tan especial; es un ejemplo de vitalidad y amor por la vida para toda Silleda», subrayó la regidora.

María del Carmen Rey Ramos fue inscrita en el registro oficial el 1 de noviembre de 1925, aunque había nacido unos días antes. Vivió toda su vida en Piñeiro, en donde se casó y trabajó duro, tanto en la explotación ganadera familiar como realizando labores de modista a lo largo de los años. Viúda desde hace tiempo, mantiene una independencia admirable: sigue viviendo sola en su casa, conservando sus costumbres y su rutina, mientras la familia la acompaña y atiende de manera puntual siempre que lo precisa.

Maruja forma parte de «una generación trabajadora, generosa y llena de vida», concluyen desde el Concello de Silleda, a la par que le desean «muchos más años de salud y felicidad».