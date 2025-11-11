El plazo para justificar las ayudas municipales terminará el día 30

Asociaciones, colectivos y clubes deportivos que este año han recibido subvenciones del Concello de Silleda para desarrollar sus actividades disponen de plazo hasta el 30 de noviembre para la justificación de las ayudas, tal como se recoge en las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Para ello, deben presentar las facturas correspondientes y los justificantes de pago, fotografías que acrediten la celebración de las actividades y cubrir un anexo para la cuenta justificativa, que está disponible tanto en el consistorio como en la web municipal y en las propias bases de la convocatoria. Algunas de estas ayudas ya han sido justificadas y abonadas, pero desde el Concello indican que faltan entidades por presentar la documentación. En total se reparten más de 100.000 euros entre colectivos vecinales, culturales y deportivos. Las dos bandas de música, que reciben subvenciones nominativas, también están justificando los gastos en el marco del procedimiento establecido. Para cualquier duda o consulta, los directivos de las entidades beneficiarias pueden dirigirse al departamento de Cultura o llamar al teléfono 986580000.