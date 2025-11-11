Lalín interviene en una campaña contra la violencia de género de la Subdelegación

Lalín es uno de los cinco municipios de la provincia en los que se desarrollará un programa singular contra la violencia de género. Se trata de un proyecto impulsado desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra en colaboración con la UVigo y que en este caso focaliza la problemática social en las mujeres migrantes.

A última barreira é un ollo pechado es el lema de una propuesta desarrollada por alumnado del Máster en Dirección de Arte Publicitaria de la Facultade de Ciencias da Comunicación del campus vigués. Salva Vedo Godines y Brais González Abal son dos de los cuatro autores de la campaña y ambos explicaron su elaboración ayer en el acto celebrado en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Acompañados por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, el edil de Igualdade de Lalín, Avelino Souto, y la responsable de la unidad contra la violencia de género de la subdelegación, María José Rodríguez, los alumnos indicaron que para la organización de la campaña trataron de huir de estereotipos, aunque sí profundizaron en que la violencia de género entre las mujeres migrantes tiene otros condicionantes, entre ellos el idiomático. En la cartelería se muestran sendas fotografías de dos féminas; una imagen de una mujer procedente del Magreb y otra de raza negra. Salma Vedo subrayó que se buscó establecer una metáfora visual en una propuesta que se materializa en otros soportes como el audiovisual [se realizó un vídeo y en colaboración con la emisora municipal una cuña radiofónica con la voz de una joven lalinense de origen africano], además de trípticos informativos o cartelería.

Abel Losada, por su parte, felicitó al grupo de alumnos que participaron en esta iniciativa [también están Maite García y Marieta Orol] y puso el acento en la relevancia de la colaboración entre administraciones. Aludió al «compromiso» del Concello de Lalín en las políticas de mujer, de prevención y búsqueda de la erradicación de la violencia machista, con servicios municipales como el CIM o el área de Igualdade. En este sentido manifestó que no existe mejor indicador que la propia actividad y consideró acertado que se eligiesen mujeres con orígenes en Sudamérica o el Magreb para esta campaña. Asimismo, dejó clara la relevancia que a su juicio representa la puesta en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, refrendado por la mayor parte de los partidos políticos del arco parlamentario español.

«Abrir a mirada cara esta realidade é o primeiro paso para derrubar as barreiras polas que se esconde a violencia. Non miremos a outro lado». Estas es una de las reflexiones que aparecen en el tríptico, que incluye teléfonos de entidades sociales, sanitarias o jurídicas con información específica.

Souto reivindica «la libertad» de las mujeres migrantes

El responsable municipal de Igualdade realizó, durante su intervención, un alegato a la libertar de las mujeres y puso el foco en cuestiones como el uso del velo entre las de la comunidad islámica. En este sentido, mostró su contrariedad por el hecho de que adolescentes que no quieren cubrirse la cabeza con un velo sean casi forzadas ha llevarlo. «La que no quiera, que no lo haga», comentó, al hilo de su reivindicación permanente de la libertad en una sociedad como la española, gallega o lalinense que en la que las féminas se ganaron unas libertades «que costó mucho conseguir». Para Avelino Souto la mejor prueba de integración es que estas mujeres dispongan de las herramientas y habilidades para poder acceder al mercado laboral y con un trabajo, a pesar de las barreras en casos objetivas del idioma, gocen de una integración plena en la sociedad lalinense. Animó a las mujeres a hacer uso de los múltiples recursos públicos que están puestos a su disposición como el Centro de Información á Muller, programas locales, o incluso las ayudas a las que tienen derecho, entre otras herramientas. Pero insistió en la conveniencia de que todos respeten las normas. La campaña presentada ayer, dentro del proyecto de Aprendizaxe-Servizo (APS) será utilizada por el ayuntamiento en sus iniciativas sobre el 25-N, que el Concello ya tiene diseñadas y programadas desde hace semanas.