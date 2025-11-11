El sacerdote José Antonio García Otero recibió un homenaje de vecinos de Cercio y de Cello, feligresías en las que estuvo dos décadas como párroco. Fueron 79 las personas las que acudieron al restaurante Casa Pablo de A Goleta a una comida en la que el cura recibió el afecto de sus fieles.

Homenaje de vecinos de Cercio y Cello al cura José Antonio García