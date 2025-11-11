Filgueira insta a Cubela a oponerse a la instalación del parque eólico Greco Norte

El BNG de Cerdedo-Cotobade llevará al próximo pleno municipal una moción de rechazo al parque eólico Greco Norte, que afecta a las parroquias de Caroi, Loureiro, Valongo y Augasantas, actualmente en fase de evaluación ambiental, por el gran daño que causaría en el territorio.

En la moción, Ernesto Filgueira insta al pleno de la corporación a rechazar la instalación del parque eólico, presentar alegaciones y ponerlas a disposición de los vecinos y vecinas, y exigir a la Xunta que revoque la autorización concedida para instalar este parque fuera del área de desarrollo eólico. Este parque, de tramitación estatal y promovido por el grupo Villar Mir, está incluido en el macroproyecto Greco, con graves impactos sobre el medio ambiente, la salud, la calidad de vida y los usos propios del territorio, afectando a restos arqueológicos catalogados situados dentro del polígono y arrasando con la piscina pública de Caroi.

Para el portavoz del BNG, «es necesario que el alcalde se plante ante esta amenaza de proyectos eólicos que incidirían negativamente en nuestro territorio y en la calidad de vida de sus habitantes, y que ponga todos los recursos disponibles para frenar este nuevo atentado ambiental contra la salud de nuestros vecinos».