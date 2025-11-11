Filgueira insta a Cubela a oponerse a la instalación del parque eólico Greco Norte
Afectaría a restos arqueológicos catalogados y arrasaría con la piscina pública que hay en Caroi
REDACCIÓN
El BNG de Cerdedo-Cotobade llevará al próximo pleno municipal una moción de rechazo al parque eólico Greco Norte, que afecta a las parroquias de Caroi, Loureiro, Valongo y Augasantas, actualmente en fase de evaluación ambiental, por el gran daño que causaría en el territorio.
En la moción, Ernesto Filgueira insta al pleno de la corporación a rechazar la instalación del parque eólico, presentar alegaciones y ponerlas a disposición de los vecinos y vecinas, y exigir a la Xunta que revoque la autorización concedida para instalar este parque fuera del área de desarrollo eólico. Este parque, de tramitación estatal y promovido por el grupo Villar Mir, está incluido en el macroproyecto Greco, con graves impactos sobre el medio ambiente, la salud, la calidad de vida y los usos propios del territorio, afectando a restos arqueológicos catalogados situados dentro del polígono y arrasando con la piscina pública de Caroi.
Para el portavoz del BNG, «es necesario que el alcalde se plante ante esta amenaza de proyectos eólicos que incidirían negativamente en nuestro territorio y en la calidad de vida de sus habitantes, y que ponga todos los recursos disponibles para frenar este nuevo atentado ambiental contra la salud de nuestros vecinos».
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa