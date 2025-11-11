A Estrada consolida su población y exhibe un padrón de 20.273 vecinos

El concejal estradense de Reto Demográfico, Manuel Magariños, compartió ayer el dato actualizado del padrón municipal a 31 de octubre de 2025, que se resume en la cifra de 20.273 ciudadanos. Magariños asumió que el dato tiene aún un carácter provisional, ya que será el INE, tras solicitar al Concello los datos a finales de año, quien establezca los resultados oficiales. No obstante, se mostró optimista con este avance y consideró que «la cifra devuelve al municipio a los niveles de población del año 2021, consolidando la tendencia a la estabilidad demográfica después de años de retroceso».

Este apuntó que la dispersión demográfica es una de las principales características del territorio, con un centenar de lugares con menos de diez vecinos. «Pequeñas aldeas», dijo refiriéndose a estas últimas, «que mantienen la esencia de nuestra identidad y, al mismo tiempo, obligan a planificar con sensibilidad los servicios y las infraestructuras».

La información que esta mañana manejaba el responsable de Reto Demográfico sitúa, lógicamente, a San Paio da Estrada, donde se encuentra la capital estradense, como la parroquia más poblada, con 9.893 habitantes. De ellos, 8.674 serían residentes en el casco urbano, seguido en términos cuantitativos por Figueiroa de Arriba, con 1.062 vecinos. A continuación estarían Figueiroa de Abaixo, con 91, Vilar con 63 y O Pedregal con30.

Fuera ya del área urbana y su periferia, Guimarei se perfila como la parroquia con más vecinos con un total de 392, seguida por Berres con 387, Callobre con 383 y Santeles con 360. Otras, como Arnois, Codeseda u Ouzande, también se mantienen estables por encima de los 300 habitantes.

«En el fondo, cada parroquia cuenta una historia distinta: unas crecen, otras resisten, todas forman parte de lo que somos», reflexionó Magariños, antes de subrayar que el medio rural estradense «es hoy un espacio de vida, de producción y de creación».

«En nuestro rural crecen frutos rojos, manzanas de las que surge un producto exquisito que celebramos cada primer sábado de junio con la Feria de la Sidra; se trabaja la madera y también el hierro; se mantienen oficios como la orfebrería y se multiplican las pequeñas granjas y cooperativas que producen huevos, verduras o miel. Son personas que, con su esfuerzo y talento, generan trabajo, dinamizan las aldeas y garantizan el asentamiento de población», apuntó Manuel Magariños.

Fue en este contexto donde señaló que, aun sin grandes cifras de población, existen parroquias que representan ese espíritu rural estradense, como es el caso de Sabucedo, con apenas 36 vecinos censados y que se convierte «en un símbolo internacional con la Rapa das Bestas». No quiso olvidar tampoco a Ribeira, Ancorados o Berres, entre otras parroquias.