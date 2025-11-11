Escolares lalinenses visitan la bienal Laxeiro

Las visitas de escolares a la Bienal Laxeiro de Lalín, en el Museo Municipal, continúan los próximos días. Hoy y el viernes está previsto que acudan alumnos del IES Laxeiro, en el marco de las actividades Starlight. Y entre hoy y el miércoles pasarán escolares de siete aulas del CEIP Xesús Golmar, que conocerán la muestra y participarán en talleres de la propia bienal.