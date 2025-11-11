ECOS logra formar nueva directiva y confirma su continuidad

ECOS confirma su continuidad. La Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda logra formar nueva directiva, integrada por seis mujeres, "gente joven y con mucha ilusión de trabajar por y para el pueblo de Silleda", tal como indica en un comunicado.

La junta está formada por Beatriz Busto López, de la tienda Beabë-roupa e complementos, en calidad de presidenta; Laura María Fernández López, de Lambetadas Lau, como vicepresidenta; Yolanda López Villar, de la librería A Casiña dos Contos, de A Bandeira, secretaria; Tania Cuiña Gómez, del estudio fotográfico Vacaloura, tesorera; y las vocales María Eugenia Gándara Pereira, de Mariu's Closet, y Francy Elena Contreras Gámez, del bar Avenida.

La nueva directiva está trabajando ya "a contrarreloj" para preparar la campaña más exitosa de todas las que organiza el colectivo a lo largo del año, como es la de Navidad. Reeditará propuestas conocidas por todos los vecinos, como el calendario de Adviento y los sorteos de vales regalo para gastar en los comercios asociados, aunque "con aires renovados" que se darán a conocer en los próximos días. Las actuales responsables de la entidad agradecen el apoyo de la antigua directiva, así como del Concello de Silleda y de todos los socios, y confían en que "este año sea un éxito, como lo fue hasta ahora".