Concurrido magosto en Regufe

Vecinos de Regufe, en la parroquia lalinense de Palmou, celebraron anteayer un concurido magosto. Fueron 35 personas las que participaron en un clásico encuentro otoñal que va ya por su vigésimo sexta edición, con castañas y otras viandas encima de la mesa.

