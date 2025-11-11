Agolada pondrá en marcha su club de lectura el 9 de diciembre
REDACCIÓN
Agolada
El CEIP Plurilingüe de Agolada pondrá en marcha su club de lectura el día 9 de diciembre. La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía del municipio, tal como refleja su lema: Lendo entre parroquias.
La primera hora a comentar es As rapazas de Xan, escrita por Manuel Iglesias Turnes y publicada por Edicións Xerais. Narra una historia de amor ambientada en una aldea gallega durante los difíciles años de la postguerra y refleja el complejo tejido de relaciones que componen su vida. El horario de la reunión del 9 de diciembre va desde las 18 hasta las 19 horas y el punto de encuentro será la Biblioteca Ferreiroa.
