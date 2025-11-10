El seísmo de Silleda es el de mayor intensidad entre los 33 de la provincia de este año

La Tierra se tiembla mucho más de lo que parece, lo que pasa es que la mayoría de los movimientos sísmicos son imperceptibles por su escasa intensidad. Galicia es, para los científicos, una zona que no destaca por su actividad sísmica debido a la composición de su suelo predominante de roca granítica metamórfica. En lo que llevamos de año el suelo se agitó en 33 ocasiones en la provincia, de las que 13 fueron en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes.

El terremoto de , con epicentro en Silleda, fue el de mayor intensidad de todos los registrados en el territorio pontevedrés durante este ejercicio. Con una magnitud de 3,3 en la escala de Richter, fue detectado a las 8.29 horas a una profundidad en la corteza terrestre de 5 kilómetros según consta en el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se percibió en otros municipios como Lalín, A Estrada o Vila de Cruces. Solo un seísmo localizado el 12 de enero pasada la medianoche en Barro, con una intensidad de 3,2 se acercó a la intensidad del de Silleda.

En lo que llevamos de año la tierra tembló hasta en cinco ocasiones en Trasdeza, dos de ellas en enero y en la misma jornada. Fue el día 2, a las 4.39 y de nuevo a las 19.21 horas, en ambos casos con una magnitud de 1,7. También el segundo día del año se registró otro seísmo en Forcarei, en este caso en torno a la una y media de la madrugada, con 1,7 grados de intensidad. Después de medio año sin actividad, Trasdeza volvía a temblar el 7 de julio a las 8.11 horas, de nuevo con otro débil terremoto de 1,8 grados. Y ya en el presente mes, al margen de episodio del sábado, el día 2 el Instituto Geográfico Nacional localizaba otro a las 8.11 horas, con una magnitud de 1,8.

A Estrada es el segundo ayuntamiento de la zona con más seísmos en estos casi diez meses y medio. A la una de la madrugada del 12 de abril hubo uno de magnitud 1,6. De idéntica intensidad fueron los dos de mayo; uno el día 14 a las 6.55 horas, y otro el día 16 a la diez de la mañana.

En Vila de Cruces y Forcarei se produjeron dos movimientos sísmicos en cada caso. En el municipio dezano hubo uno el 19 de mayo a las 2.14 horas (1,7 de intensidad) y otro a las 5.45 horas del 15 de julio (2.0). Los de Forcarei se detectaron en la madrugada del 2 de enero (1,7) y a las 19.32 horas del 25 de octubre (1,6). Y en Rodeiro, de intensidad 1,9, la tierra se agitó a las 19.34 horas el 2 de marzo.

En enero se localizaron terremotos en O Covelo y Barro, mientras que en marzo, en Vilaboa y Sanxenxo. Ribadumia, Barro y Mondariz-Balneario vivieron estos episodios en abril, que en mayo llegaron a O Covelo y Vilaboa, y en julio, a Ponte Caldelas. En agosto se produjeron seísmos en Redondela, Sanxenxo, Fornelos de Montes y Vilaboa y en septiembre en Bueu y Mondariz. Fonelos, Sanxenxo y Cangas fueron los epicentros de actividad sísmica en octubre en la provincia y en noviembre solo constan los dos citados de Silleda.

El IGN cuenta en la provincia con dos estaciones de medición sísmica, una está localizada en el término municipal de Agolada y la otra en la parroquia viguesa de Zamáns.