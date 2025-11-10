San Martín tira la casa por la ventana

Nadie se quiso perder ayer en Santa Baia de Losón la esperada celebración de las bodas de oro de Casa San Martín, la emblemática casa de comidas de O Corpiño. Cerca de unas 300 personas, entre las que se encontraban los alcaldes de Lalín y Silleda, José Crespo y Paula Fernández Pena, así como el rector del santuario mariano y párroco de Lalín, José Criado, entre otros acompañaron a la numerosa familia Sanmartín Soto en una jornada que queda para la historia de las celebraciones en la comarca.

Interpretación del Cumpleaños feliz en la carpa. | Bernabé

Un multitudinario ágape con callos y carne asada, seguido de una sesión de baile junto a varios homenajes y proyecciones de vídeos, así como el reparto de insignias conmemorativas a los presentes, completaron un extenso programa para festejar como se merecen los 50 años de existencia del emblemático establecimiento hostelero de O Corpiño. Cecilia Sanmartín fue la conductora de un evento que arrancó con la petición a los presentes de aportar su grano de arena en la realización del «Cadro dos 50 anos», que quedará como recuerdo de la cita. Tras un breve repaso por la casa fundada por José Sanmartín Mariño y Dolores Soto Villaverde, más conocidos como «o Peres e Lola», su hija Cecilia agradeció la confianza de varios Concellos de la zona, proveedores, medios de comunicación o asociaciones empresariales.

«Culleres de Ouro»

Después del pase de un vídeo homenaje a los fundadores, se hizo entrega de las primeras «Culleres de Ouro» a Maruja, Mirucha, Gladis, Susa y Ana (que no pudo estar pero que recibirá su galardón). También hubo tiempo para agradecer al equipo actual de Casa San Martín formado por Puri, María, David y Raquel. Por supuesto tampoco faltaron obsequios para los hombres de la casa como Mario, Moncho, José, Manolo, Javier, Amador, Jose, Óscar, Diego, Nico, Ramón y Jorge, y un fuerte aplauso para Paz, Isa, Neri, Cris, Ana, Puri, Sonia, Sara, Beti y Andrea.

El momento más emotivo llegó con el homenaje a Lola Soto incluido un vídeo en reconocimiento a su ingente labor. Lola recibió un ramo de flores que le fue entregado por José Criado. Y como en toda buena fiesta de aniversario no faltó el dulce y las velas donde la familia pidió un deseo soplándolas por los 50 años al ritmo del tradicional «Cumpleaños feliz».