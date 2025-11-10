Pesar en Silleda por el fallecimiento, a los 74 años, de Mariló Bueno

La sociedad trasdezana recibió con pesar el fallecimiento de Dolores Bueno Paisano. Natural de Cortegana, una localidad de la provincia de Huelva, llegó a Silleda y desde entonces se ganó el afecto de sus vecinos. Mariló, como era conocida, falleció este sábado día 8 a los 74 años de edad. Estaba casada con José Manuel Vázquez Cofiño, con el que tuvo tres hijos: José Manuel, Filomena y Juan. También tenía tres nietos: Rubén, José y Alejandro.

Mariló Bueno destacó por su implicación en la vida social de su localidad adoptiva, sobre todo con las personas que más lo necesitaban. Formó parte de la corporación municipal en la década de los años 90 con el PSOE y entre 1990 y 2001 fue la presidenta de la Asociación Xuntanza de Mulleres de Silleda. El Concello, en un mensaje institucional, recordaba que este colectivo «fue referente y espacio de encuentro para muchas mujeres de nuestra localidad», además de citar su compromiso con la comunidad educativa, con los padres del alumnado del colegio público. «Siempre con la mirada puesta en el bien común», indicaban desde la administración local, al mencionar su responsabilidad en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la comarca dezana. «Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a su familia y personas allegadas», añadió el Concello en su mensaje. También impulsó una cofradía religiosa, la de Los Dolores, que procesionaba en Silleda por Semana Santa. Fundada en 1990, llegó a contar con en torno a 40 miembros cofrades.

La misa de funeral por el eterno descanso de Mariló Bueno se celebrará mañana martes a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de San Miguel de Siador.