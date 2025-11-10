Forcarei celebra su Festa de San Martiño
Más de cien personas participaron este sábado en el encuentro, con cena popular y animación musical
REDACCIÓN
Más de un centenar de vecinos y vecinas de Forcarei disfrutaron este sábado de su fiesta en honor a San Martiño.
Las instalaciones del pabellón municipal fueron las encargadas de servir de escenario al evento, que arrancó ya a las 20.30 horas, a cargo de la comisión de fiestas de la villa. Con los bancos y mesas dispuestas para la cena de confraternidad, acto central de la cita, los organizadores se dispusieron a preparar el menú, que consisía en churrasco y castañas asadas.
Los comensales se sentaron en torno a la mesa sobre las 21.30 horas, pero la fiesta se extendió hasta la madrugada, puesto que para finalizar el encuentro, y aligerar la digestión de la cena antes de irse para cama, también hubo animación musical y baile. Este es uno de los eventos más esperados de la agenda festiva forcaricense.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo