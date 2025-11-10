Forcarei celebra su Festa de San Martiño

Más de un centenar de vecinos y vecinas de Forcarei disfrutaron este sábado de su fiesta en honor a San Martiño.

Las instalaciones del pabellón municipal fueron las encargadas de servir de escenario al evento, que arrancó ya a las 20.30 horas, a cargo de la comisión de fiestas de la villa. Con los bancos y mesas dispuestas para la cena de confraternidad, acto central de la cita, los organizadores se dispusieron a preparar el menú, que consisía en churrasco y castañas asadas.

Los comensales se sentaron en torno a la mesa sobre las 21.30 horas, pero la fiesta se extendió hasta la madrugada, puesto que para finalizar el encuentro, y aligerar la digestión de la cena antes de irse para cama, también hubo animación musical y baile. Este es uno de los eventos más esperados de la agenda festiva forcaricense.