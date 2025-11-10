La Diputación organiza cursos de capacitación tecnológica
REDACCIÓN
Lalín
La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica de la Red Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas ellas requieren inscripción previa), se celebrarán desde hoy hasta el jueves y tratarán cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como las redes sociales, el marketing digital, el diseño 3D y, entre otros, la factura electrónica.
