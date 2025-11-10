Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación organiza cursos de capacitación tecnológica

REDACCIÓN

Lalín

La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica de la Red Smartpeme+. Las acciones, en formato telemático (todas ellas requieren inscripción previa), se celebrarán desde hoy hasta el jueves y tratarán cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como las redes sociales, el marketing digital, el diseño 3D y, entre otros, la factura electrónica.

