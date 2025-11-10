Después de 65 años, como el primer día
Basilio Rosende y Ester Martínez celebran en O Xulia las bodas de platino
REDACCIÓN
A Estrada
Ayer, el Café de Xulia fue escenario de una celebración tan entrañable como excepcional: las bodas de platino de Basilio Rosende Louzao y Ester Martínez Caramés, que acaban de cumplir 65 años de matrimonio. Rodeados de familia y amigos, recordaron con humor y cariño una vida compartida desde aquel 5 de noviembre de 1960 en Figueroa. Parece fácil, pero no lo es, el propio Basilio lo reconoció cuando, junto a Ester, desveló cuál es el secreto de un vínculo tan longevo: «paciencia y aguantar, por ambas partes». A sus 91 y 90 años, su amor es un todo un ejemplo.
